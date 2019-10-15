Barış Pınarı Harekatı için lokma döktüler

15.10.2019 15:43

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı için lokma dağıtıldı.

1 Eylül Kampüsündeki camide kılınan öğle namazının ardından öğrencilere lokma ikram edildi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Barış Pınarı Harekatı'nın sorunsuz bir şekilde bitmesini temenni etti.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Savaş, şöyle konuştu:

"Ordumuzun başarısı ve kısa zamanda hedeflerine ulaşmaları için dua ediyoruz. Allah yaptığımız ve yapacağımız bütün dualarımızı kabul etsin. Şehit olan kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine Allah'tan sabır diliyorum. İnşallah ordumuz en kısa zamanda bu başarıyı yakalayacaktır."

Kaynak: AA