18.10.2019 12:43

Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 3 kişi adliyede

KOCAELİ - Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve PKK/KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince belirlenen adreslere dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve örgütsel yayınlara ise el konuldu. Şahıslar, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan R.B. ve İ.Ç. isimli 2 kişi dün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.F., Y.Y., Ö.S. isimli 3 diğer şüpheli ise bugün tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA