Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı
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Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Resulayn kentinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz tedavisinin ardından Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

14.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:50
Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı

'nda 'nin kentinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz tedavisinin ardından 'nın Yenişehir ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı
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