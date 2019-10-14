Barış Pınarı Harekatı: Fransa, bölgedeki özel birliklerini korumak için önlem alacak

Barış Pınarı Harekatı: Fransa, bölgedeki özel birliklerini korumak için önlem alacak

Fransa, Türkiye’nin başlattığı askeri operasyonun ardından bölgede görevli askeri ve sivil vatandaşlarının güvenliğinin garanti alına alınması için önlemler alacağını duyurdu.

14.10.2019 09:42
Barış Pınarı Harekatı: Fransa, bölgedeki özel birliklerini korumak için önlem alacak

Fransa, Türkiye'nin başlattığı askeri operasyonun ardından bölgede görevli askeri ve sivil vatandaşlarının güvenliğinin garanti alına alınması için önlemler alacağını duyurdu.


Fransa Ulusal Savunma Konseyi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın başkanlığında Elysee Sarayı'nda pazar akşamı geç saatlerde toplandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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