Barış Pınarı Harekâtı devam ederken Kamışlı'da ne oldu? Kim ne dedi?

11.10.2019 20:36

Türkiye'nin Suriye harekatı devam ederken YPG kontrolündeki Kamışlı'da yaşananlarla ilgili taraflardan farklı açıklamalar geldi. Kamışlı'da üç kişiyi öldüren bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı ise IŞİD üstlendi.



Türkiye'nin PKK'nın uzantısı kabul ettiği YPG, Kamışlı'da IŞİD'lilerin tutulduğu bir kampın Türk askeri tarafından vurulduğunu söyledi. Ancak Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle