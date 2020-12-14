Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı

14.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:46
Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı

Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine 7 tır un yardımı yapıldı.

Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine 7 tır un yardımı yapıldı.

Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Şanlıurfa Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi koordinesinde Adana İl Müftülüğü iş birliğiyle "Ekmeğini Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında Şanlıurfa ve Adana'daki din görevlilerinin desteğiyle Suriye'deki mazlum ve mağdur insanlar için yardım toplandı.

Kampanya kapsamında temin edilen 7 tır un, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle Barış Pınarı Harekatı bölgesine gönderildi.

Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan, Hamidiye Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, kampanyaya desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Taştan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine karınca kararınca yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Taştan, "Zor zamanlar geçirdiğimiz salgın günlerinde bile yardımsever vatandaşlarımız ve görevlilerimiz, mağdur ve mazlum kardeşlerimizi unutmadı. Kardeşlerimizin 'Sofralarında da AŞ olsun' diye kış öncesi seferber oldular. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

İlgili Haberler

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çiftçilere 100 ton tohum desteği
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çiftçilere 100 ton tohum desteği
Barış Pınarı bölgesinde halka Mehmetçik'ten yardım eli
Barış Pınarı bölgesinde halka Mehmetçik'ten yardım eli
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Adem Ljajic Serdar Aziz Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:46:48. #1.14#
title