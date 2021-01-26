Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

26.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:39
Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

TEL Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

TEL Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Şanlıurfa ilçesinin Akçakale karşısında yer alan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Türkiye'ye sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Cemre Kemer İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Josef De Souza Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barış Pınarı Harekatı Bölgesine terör saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:42:25. #1.15#
title