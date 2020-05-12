Barış Pınarı Harekatı bölgesine iş makinesi hibe edildi
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Barış Pınarı Harekatı bölgesine iş makinesi hibe edildi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine 26 iş makinesi hibe edildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine iş makinesi hibe edildi
12.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:20

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine 26 iş makinesi hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonuyla Türkiye'nin 8 ilindeki 15 belediye tarafından bağışlanan ve aralarında itfaiye, kepçe, kamyon gibi araçlarında bulunduğu 26 iş makinesi, yapılan protokolle Rasulayn ve Tel Abyad Yerel Meclislerine teslim edildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 11 Nisan Stadyumu'nda düzenlenen teslim töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyelerin hibe ettiği 26 aracın, Tel Abyad ve Rasulayn'da hizmet vereceğini belirtti.

Araçların sağlanmasında destek veren herkese teşekkür eden Erin, "Bu iş makinelerinin kısa bir süre içerisinde temin edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Bakan Yardımcımız Fatma Varank da yakından takip ettiler. Birçok belediyemizin yapmış olduğu bağışlarla araçlar burada. İçişleri Bakanlığımıza ve bütün belediyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız belasız Tel Abyad ve Rasulayn hizmet sunarlar ve onların hayatını kolaylaştırırlar bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Meri El Yusuf ise desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek "Bu araçlar Rasulayn'a vardığında oradaki insanlar şunu görecekler, gerçek anlamda onların yanında olan sadece Türk halkı ve Türk hükümetidir. Bu araçlar geçmişe dayalı büyük beraberliğimizin göstergesidir." diye konuştu.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo da Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, kendilerine yapılan desteklerden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Tel Abyad halkı adına Türkiye'ye teşekkür eden Vail Hamdo, "Türkiye devleti bizim dostumuzdur ve bizim için çok değerlidir. Daha öncede bize yardımlarda bulundular, gıda yardımı, hastanelerden yardımı yaptılar. Bu araçlarla bu yardımlar daha da arttı. Biz Türk hükümetine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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