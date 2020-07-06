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Barış Pınarı Harekatı Bölgesinden hububat alımı başladı

- Barış Pınarı Harekatı Bölgesinden hububat alımı başladı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak güvenli hale getirilen Telabyad'da üretilen arpa ve buğday gibi başlıca hububat çeşitleri, hasadın ardından Türkiye'ye gelmeye başladı.

06.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:14

- Barış Pınarı Harekatı Bölgesinden hububat alımı başladı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak güvenli hale getirilen Telabyad'da üretilen arpa ve buğday gibi başlıca hububat çeşitleri, hasadın ardından Türkiye'ye gelmeye başladı.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde modernize edilen Akçakale Gümrük Kapısına kurulan yüz tanıma sistemli gümrük geçiş sistemlerinde işlemlerini kısa sürede gerçekleştiren araç sürücüleri, Telabyad'dan kamyon ve tırlara yükledikleri arpa ve buğdayları Şanlıurfa'ya geçirmeye başladı.

Bölgede üreticilere yönelik destek faaliyetlerine devam eden Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü, çiftçi kayıt sistemi işlemlerini de devreye aldı. Telabyad'da tarımsal faaliyetlerle uğraşan 256 çiftçinin Türkiye'ye ihraç edecekleri ürünler için çiftçi kayıt sistemine başvuru yaptığı, geçiş için sıra numarası aldığı belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı Bölgesinden hububat alımı başladı

Kaynak: İHA

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