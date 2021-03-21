Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırının detayları ortaya çıktı
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Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırının detayları ortaya çıktı

21.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:44
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırının detayları ortaya çıktı

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırıda etkisiz hale getirilen 8 teröristin Saida, Muallak ve Cebel bölgelerini hedef aldığı, saldırının Suriyeli vatandaşların evlerine güvenli ve gönüllü olarak dönmeleri için bu bölgeleri emniyete almaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına...

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırıda etkisiz hale getirilen 8 teröristin Saida, Muallak ve Cebel bölgelerini hedef aldığı, saldırının Suriyeli vatandaşların evlerine güvenli ve gönüllü olarak dönmeleri için bu bölgeleri emniyete almaya çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesindeki TSK unsurlarına güneyden ateş açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Komandoların hemen karşılık vererek teröristleri etkisiz hale getirdiği saldırıya ilişkin detaylar netleşti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güneyden saldıran teröristler, Rakka'daki Saida, Muallak ve Cebel bölgelerini hedef aldı. Saldırının, söz konusu bölgeleri Suriyeli vatandaşların evlerine güvenli, gönüllü ve saygın şekilde dönmeleri için emniyete almaya çalışan TSK unsurlarına yönelik olduğu tespit edildi.

Bu bölgelerde Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü PKK/YPG üyelerince yoğunlukla kullanılmış, teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel ve tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) olduğu belirlenmişti.

Mehmetçik de bu bölgeleri emniyetli hale getirmek için çalışmalara başlamıştı. Yapılan saldırı sonrasında komandolar hemen karşılık vererek 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Bu bölgeler daha önce "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapattığı" iddialarıyla da gündeme gelmişti.

MSB kaynakları ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamış, bölgede geçmişte teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel, tuzaklanan mayın ve EYP olduğu, bölgenin emniyetli hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği açıklamıştı.

Güvenlik uzmanları da son saldırının bu bölgelere yönelik olmasının, bakanlık kaynaklarının haklılığının bir kez daha teyit edilmesi anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Ayn İsa'da teröristlerin yeni oyunu

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Ayn İsa'da yeni bir girişimde bulunduğu belirlendi.

Bölgede çeşitli noktalarda yangın çıkaran teröristler, bununla bölgeyi TSK unsurlarının vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor.

Teröristlerin böylece dünya kamuoyuna "Ayn İsa bölgesinde sivil halkın hedef alındığı" yalanını yaymaya çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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