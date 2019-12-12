Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çocukların yüzü gülüyor

12.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:22

Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde, çocuklar için okullardaki spor alanları yenileniyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik bünyesinde kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezince, Rasulayn ve Tel Abyad'da hastane, sağlık kuruluşları ve okullar gibi sosyal alanlarda onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çocukların sosyal hayata uyumu ve yaşadıkları travmayı üzerlerinden atmaları amacıyla Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da okullardaki zarar gören spor alanları onarılıyor.

Okullardaki basketbol potalarını onaran ekipler, ilk maçı da yine çocuklarla yaptı. Uzun bir aradan sonra basketbol oynama fırsatı bulan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri de her iki ilçe genelindeki okulların durumlarının tespitini ve ihtiyaçlarını kayıt altına alırken, bu okullarda görevlendirilecek Suriyeli öğretmenler ve eğiticilerin de mülakatları gerçekleştirilerek göreve başlamaları sağlanıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü yol yapım çalışmalarına, Şanlıurfa Müftülüğü ise Tel Abyad ve Rasulayn'daki camilerde görev yapacak Suriyeli personel seçimi için Afrin'de mülakatlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA