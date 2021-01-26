Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken, 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ