Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı

Resulayn (İHA) - Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki 409 okulda okuyan 40 bin 530 öğrenci pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu gün ders başı yaptı.

Resulayn (İHA) - Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki 409 okulda okuyan 40 bin 530 öğrenci pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu gün ders başı yaptı.

Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki 409 okulda ders zili çaldı. Pandemi nedeniyle ara verilen okullar Türkiye tarafından onarıldıktan sonra eğitime açıldı. Toplam 40 bin 530 öğrencinin gittiği 409 okulda 2 bin 163 öğretmen ders verecek.

TSK'DAN ÖĞRENCİLERE ZIRHLI SERVİS

Resulayn kırsalında Türk askeri tarafından sağlanan güvenli ortamda ders görecek öğrenciler zırhlı araçlarla okula taşınıyor. Kıyafet, çanta ve kırtasiye ihtiyacı Mardin Valiliği ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanan öğrencilerin yemek ihtiyacı ise TSK tarafından karşılanıyor. Çevre köylerden kirpilerle okula getirilen öğrenciler, ders bitiminde yeniden kirpilere bindirilerek evlerine götürülüyor.

BÖLGE HALKI MEMNUN

Türkiye'nin eğitime verdiği önem bölge halkını da memnun ediyor. Türkiye'nin sağladığı imkanlardan memnun olduklarını söyleyen öğretmenler, askerlerin hassasiyetini de takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

(Ahmet Kolsuz - Şinasi İnan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı