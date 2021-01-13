TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi kuruldu
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TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi kuruldu

13.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:11

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde ulaşımdan, altyapıya, eğitimden güvenliğe verdiği desteği sağlık alanında da sürüyor.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde ulaşımdan, altyapıya, eğitimden güvenliğe verdiği desteği sağlık alanında da sürüyor.

Solunum sıkıntısı çekenler ve erken doğum vakaları, Şanlıurfa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Suriye Görev Gücünün (SGG), terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde açtığı yoğum bakım ünitesinde Türkiye'ye sevk edilmeden tedavi görebilecek.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki aileler, bebeklerini artık yaşadıkları şehirde tedavi ettirebilecek.

10 kuvöz ve 2 fototerapi cihazının bulunduğunu yoğun bakım ünitesinde, hafif solunum sıkıntısı, ateş, kusma ve idrar yolu enfeksiyonları ile sarılık da tedavi edilebilecek.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yoğun bakıma ihtiyaç duyan yenidoğanlar tedavi için Türkiye'ye sevk ediliyordu.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmişti.

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi kuruldu
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi kuruldu
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi kuruldu
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:11:46. #1.14#
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