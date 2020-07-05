Barış Pınarı Harekatı bölgesinde top mühimmatı imha edildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen top mühimmatının, imha edildiği bildirildi.
05.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:06
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen top mühimmatının, imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı, kahraman komandolarımız tarafından her türlü emniyet tedbiri alınarak kontrollü bir şekilde imha edildi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA