Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı mayın ve anti tank mayınlarının imha edildiği bildirildi.

09.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:28
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığınca, bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı mayın ve anti tank mayınlarının imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandoların tespit ettiği terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan 5 el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayınının imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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