Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)

SERBEST BIRAKILDILARBarış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/YPG saflarına zorla katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi, Resulayn'daki askerlik şubesinde alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından kendilerine verilen izin yazısıyla serbest bırakıldılar.

16.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:11
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

kapsamında 'nin Resulayn ilçesinde PKK/YPG saflarına zorla katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi, Resulayn'daki askerlik şubesinde alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından kendilerine verilen izin yazısıyla serbest bırakıldılar. Şubeden çıkan Suriyeliler, halen terör örgütü PKK/YPG saflarında bulunan kişilere de teslim olma çağrısında bulundu.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA
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