TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacak
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TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacak

Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Bölgede inceleme yapılması Yılmazlar Ayakkabı Fabrikası sahibi İbrahim Halil Yılmaz ile röportaj ???????Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah ile röportaj Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacak TEL ABYAD (AA) – Barış Pınarı Harekatı'yla terör...

Bölgede inceleme yapılması

Yılmazlar Ayakkabı Fabrikası sahibi İbrahim Halil Yılmaz ile röportaj

???????Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah ile röportaj Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacak

TEL ABYAD (AA) – Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin desteğiyle bölgenin ekonomik kalkınması kapsamında tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacak.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normalleşmesi amacıyla Türkiye'nin, güvenlik, eğitim ve sosyal alanlarında olduğu gibi ekonomik alanda da yatırımları sürüyor.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Yılmazlar Ayakkabı Fabrikası sahibi İbrahim Halil Yılmaz ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah eşliğinde, ilçede incelemelerde bulundu.

İbrahim Halil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacağını söyledi.

Tel Abyad ilçesinde güvenli bir ortam olduğunu vurgulayan Yılmaz, iki projeyle bölge halkına çok sayıda istihdam fırsatı sağlanacağını söyledi.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah ise istihdam fırsatlarından öncelikle yerel meclisine bağlı sosyal hizmetler müdürlüğünün tespit ettiği ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağını söyledi.

Hac Abdullah, ilk 6 ayda 500 kişiye sonra 1000 kişiye ve projenin ikinci yılında ise 4 bin kişiye istihdam fırsatı sunulacağını aktardı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacak
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacak
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacak
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tekstil ve ayakkabı fabrikası açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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