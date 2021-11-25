Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan binbaşı son yolculuğa uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan binbaşı son yolculuğa uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan binbaşı son yolculuğa uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli 40 yaşındaki Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilmişti. Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Yıldırım'ın cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan baba evine getirildi. Şehit Piyade Binbaşı Yıldırım cenazesi, ikindi namazı müteakip Elmadağ Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı. Suriye'ye görevlendirilen şehit Yıldırım'ın, ailesi ile yılda 2 kez görüşebildiği öğrenildi. Babası üç yıl önce vefat eden Yıldırım'ın cenazesi törenle mezarlığa götürüldüğü esnada, eşi Semra Yıldırım, Annesi Fatma Yıldırım, 12 yaşındaki oğlu Egemen ve 8 yaşındaki kızı Azra gözyaşı döktü. - ANKARA

Son dakika haberi! Karısını öldürmüştü: Cinayetten önce evin kapısına bıçakla 'Sonunuz geldi', 'Ölün' yazdığı iddia edildi

Son dakika haberi! Karısını öldürmüştü: Cinayetten önce evin kapısına bıçakla 'Sonunuz geldi', 'Ölün' yazdığı iddia edildi

 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya bıçakla 'Sonunuz geldi, ölün' diye yazmış

Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya bıçakla "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title