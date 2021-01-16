Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kadın hastalıkları ve doğum hastanesi kurulumu çalışmaları başladı
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kadın hastalıkları ve doğum hastanesi kurulumu çalışmaları başladı

16.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:54
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kadın hastalıkları ve doğum hastanesi kurulumu çalışmaları başladı

TEL Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde inşasına başlanan kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin 45 gün içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

TEL Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde inşasına başlanan kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin 45 gün içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Akçakale'nin karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesinde Türkiye'nin desteğiyle halka ücretsiz sağlık hizmeti çalışmaları hız kesmiyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile Suriye Muhalifleri ve Devrimci Güçleri Koalisyonu'na (SMDK) bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından, Tel Abyad ilçesinde kadın hastalıkları ve doğum hastanesi kuruluyor.

1600 metrekarelik alanda inşasına başlanan hastanede, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları polikliniği, ameliyathane, laboratuvar ve yoğun bakım üniteleri bulunacak.

Yetkililer, hastanenin 45 gün içinde hizmete hazır hale gelmesinin planlandığını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türkiye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde birer hastane olmak üzere kent merkezlerinde ve kırsalda 11 sağlık merkezi halka ücretsiz hizmet veriyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 12:08:36. #1.14#
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