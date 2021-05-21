TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halk, kendilerini elektriksiz bırakan terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde halk, kendilerini bir aydır elektriksiz bırakan terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde halk, kendilerini bir aydır elektriksiz bırakan terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

Akçakale ve Ceylanpınar'ın karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ile Rasulayn'nın ilçe merkezinde toplanan halk, terör örgütü YPG/PKK aleyhinde slogan attı, "Elektriksiz yaşamak istemiyoruz", "Elektriğime dokunma", "Anne karanlıkta kalmak istemiyorum", "21. yüzyılda elektriksiz", "YPG barajları elinde tutuyor elektriği bize vermiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoya katılan Tel Abyad Yerel Meclisi Başkanı Salih Hac Abdullah AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkın suyu kestiği iddiasının bir yalandan ibaret olduğunu söyledi.

Suyu ve elektriği bölge halkından mahrum edenin terör örgütü YPG/PKK olduğunu belirten Hac Abdullah, "Alluk su santralının çalışabilmesi için cereyan olması gerekiyor. Elektrik yoksa su yok. Elektriğin kaynakları da örgütün işgalinde." dedi.

İnsan halklarını savunduğunu iddia eden Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası topluma seslenen Hac Abdullah, "Bütün Suriye halkının elektrik ve su alma hakkı vardır. Bu bir kazanım değildir. Hiç kimse bunları elinde tutup başkalarını mahrum edemez. Bu gerçeği herkes bilmeli." ifadesini kullandı.

"Televizyon izlemek ve soğuk su içmek istiyoruz"

Protestoculardan Mukri Hac İmam, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan halkın bir aydır elektrik kesintisinden dolayı ciddi sorun yaşadığını ifade ederek bunu sebebinin de terör örgütü YPG/PKK olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Tel Abyadlı çocuk Muhammed Beccari de "Yaşamak için elektrik ve su istiyoruz. Televizyon izlemek ve soğuk su içmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

-" Elektrik kesintisi ameliyat altındaki hastaların hayatını tehlikeye sokuyor"

Tel Abyad Hastanesinden Doktor Muhammed Abdullah, elektik kesintisinin hastaların hayatını tehlikeye soktuğunu söyledi.

Hastanedeki ekipmanların jeneratör elektriği ile beslendikleri için arızalandıklarını ifade eden Abdullah, "Tomografi cihazının çalışması için sürekli elektrik olması lazım. Sürekli arızalanıyor. Elektrik kesintisi ameliyat altındaki hastaların hayatını tehlikeye sokuyor." ifadesini kullandı.

Abdullah konuşurken jeneratör kısa devre yapınca hastane elektriksiz kaldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın kara propagandası

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde el koyduğu stratejik enerji kaynaklarını koz olarak kullanıyor.

Suriye'de özellikle doğu kesimde yer alan illerin elektrik kaynağının büyük bölümü Fırat Nehri üzerinde bulunan Fırat, Teşrin ve Baas barajlarından sağlanıyor. Bu barajlardan hidroelektrik santraller aracılığıyla üretilen elektrik ise terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunuyor.

Barajlardan sağlanan ve halka ait olması gereken elektriğin dağıtımını elinde tutan örgüt, söz konusu enerji kaynağını kirli siyasi çıkarları için kullanıyor.

Su kaynakları açısından zengin olan Barış Pınarı Harekatı bölgesi, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan Haseke ve Tel Tamir ile söz konusu bölgedeki alanlara su sağlayan Allouk Su Tesisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Allouk Su Tesisi'nin elektrik kaynağı ise terör örgütünün işgalindeki Derbasiye ilçesinde yer alan Suveydiye Elektrik Santrali'nden karşılanıyor.

Ancak terör örgütünün Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Hidroelektrik Santrali'nden Barış Pınarı Harekatı bölgesine elektrik bağlantısını kesmesi nedeniyle bölgedeki yönetim, halkın temel ihtiyaçlarını Suveydiye'den gelen elektrikle karşılamak zorunda kalıyor. Böylece Allouk Su Tesisi'nin çalışması yetersiz elektrik nedeniyle sekteye uğrayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa