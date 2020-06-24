Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan "Boralar" yurda döndü
Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.
24.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:46
Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.
Ekim 2019'da Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde giden Boralar, 9 ay süren görevlerini tamamladı.
Komandolar, askeri uçakla Tokat Havalimanı'na indi. Burada sağlık görevlilerince askerlerin ateşi ölçüldü.
Askerleri İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay karşıladı.
Kaynak: AA