Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan "Boralar" yurda döndü
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan "Boralar" yurda döndü

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan
24.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:46

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.

Ekim 2019'da Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde giden Boralar, 9 ay süren görevlerini tamamladı.

Komandolar, askeri uçakla Tokat Havalimanı'na indi. Burada sağlık görevlilerince askerlerin ateşi ölçüldü.

Askerleri İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay karşıladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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