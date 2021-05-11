Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Filistinlilerin direnişine destek gösterisi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Filistinlilerin direnişine destek gösterisi düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Filistinlilerin direnişine destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde ve muhaliflerin kontrolündeki idlib'in Cebel Zaviye bölgesindeki halk, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırıları protesto etti.

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde ve muhaliflerin kontrolündeki idlib'in Cebel Zaviye bölgesindeki halk, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırıları protesto etti.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Cebel Zaviye bölgesinde ve Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde yerel meclisten üyeler, Suriye Milli ordusu mensubu unsurlar ve Yerel halk bir araya gelerek Filistinlilerin direnişine destek gösterisi düzenledi.

Grup, "Bu topraklara iki kimlik sığmaz. ya biz ya biz", "Suriye'den Filistin'e kanımız birdir halkımız birdir", "Filistin Araptır Arap kalacak", "1948'e geri döneceğiz" yazılı dövizler taşırken diğer yandan İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gösterilere katılan Suriyeli İbrahim El Bathavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırılarını kınıyoruz. Bu topraklarda iki kimlik sığmaz. ya bizdir ya bizdir." dedi.

Ayşe Naser da genelde Rakka özelde de Tel Abayd her zaman Müslümanların tarihi ortak davası olan Filistin'in yanında durduğunu söyledi.

Naser, Tel Abyad halkı, Şeyh Cerrah mahallesinde ve Mescidi-i Aksa'da ribat edenlerle en yüce selamlarını gönderdiğini söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistinli şehit olmuş, 115 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı
Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Filistinlilerin direnişine destek gösterisi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 19:27:52. #1.16#

title