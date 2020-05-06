Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde hazırlanmış el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde hazırlanmış el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen EYP'lerin imhası sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde hazırlanmış EYP, METİ timlerimizce imha edildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA