Barış Pınarı Harekatı'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.
12.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:34
9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar devam ediyor. Harekat bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMAYI TWITTER'DAN YAPTIMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA