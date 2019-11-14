Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu - Haber

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG'li teröristlere ait 50 adet anti-tank mayını bulunduğunu duyurdu.

14.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:31
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG'li teröristlere ait 50 adet anti-tank mayını bulunduğunu duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.