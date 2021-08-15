Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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