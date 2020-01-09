Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştırıldı
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Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştırıldı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut'un Mardin'deki ailesine şahadet haberi verildi.

09.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:44
Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştırıldı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut'un 'deki ailesine şahadet haberi verildi.

Midyat İlçesi Bağlar Mahallesi'de ikamet eden şehit Akbulut'un ailesine haberi askeri erkan verdi.

Şehidin ailesinin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.


Evli olduğu öğrenilen Akbulut'un cenazesinin, Ortaçarşı Mahallesi'nde bulunan Ebu Zeyt Camisi'nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından Kıble Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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