Barış Pınarı Harekatı bilgilendirme toplantısı

01.11.2019 16:52

Türk-Rus ortak devriyesinin, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin doğusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmelere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Albay Olcay Denizer, harekatın, TSK'nin hassasiyetleri, milli ve manevi değerler çerçevesinde, sadece hudutların ve milletin değil, aynı zamanda bölgede yaşayan bütün dini ve etnik grupların refahı ve huzuru dikkate alınarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu kapsamda, kontrolü sağlanan mahallerde sağlık hizmeti verilmesi, yiyecek, içecek ve su temini ile jeneratörlerle elektrik sağlanması gibi hayatın normale döndürülmesine yönelik çalışmalara devam edildiğini belirten Denizer, "Faaliyetlerimiz büyük bir hassasiyetle devam ederken, başta terör örgütü olmak üzere, belli kaynaklarca yapılan dezenformasyon girişimleri, itham ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim yerlerinden edilen Suriyeli kardeşlerimiz, harekat alanı bölgesinde sağlanan huzur ve güvenlik ortamıyla birlikte Rasulayn ve Tel Abyad'a geri dönmüştür." dedi.

Harekat bölgesinde, emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi, bölge halkının topraklarına geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması amacıyla, mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini aktaran Denizer, şunları kaydetti:

"Arama faaliyetlerinde özel eğitimli köpeklerden de faydalanılmaktadır.

Bu kapsamda, Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapımı patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, patlayıcı madde yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları arama ve imha çalışmaları kapsamında, şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir. Harekat alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, el bombası, havan mühimmatı, güdümlü tanksavar ile bir adet zırhlı araç ele geçirilmiştir. Ayrıca, Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 roket tespit edilmiştir."

"Sadece teröristler hedef alınarak karşılık verilmiştir"

Özellikle meskun mahallerde inşa edilmiş, şehri ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tünellerin birer birer tespit edildiğini ifade eden Denizer, "Tüneller, betonla doldurulmak suretiyle kullanılamaz hale getirilmektedir. Harekat alanı bölgesinde, keşif-gözetleme, mayın-EYP temizliği yapan unsurlarımıza yönelik taciz ve saldırılarda bulunulmuş, meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir." şeklinde konuştu.

"Devriye, 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edildi"

Denizer, harekat bölgesinde ele geçirilen 2'si yaralı 18 rejim askerinin, Rus muhataplara teslim edildiğini hatırlatarak, "22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde, askeri faaliyetleri planlamak üzere, Ankara'ya gelen Rus heyeti ile 28-30 Ekim'de görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, ilk devriye faaliyeti bugün saat 12.00 itibarıyla başlamıştır. Devriye, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda, TSK'ye ait insansız hava aracı refakatinde 4'ü Rus toplam 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmiştir."

Soçi Mutabakatı çerçevesinde görüşmelerin devamı niteliğinde ikinci bir Rus heyetinin gün içerisinde Milli Savunma Bakanlığına geleceğini bildiren Denizer, şöyle devam etti:

"31 Ekim'de daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 144 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Suriye Milli Ordusu'ndan 133 personel şehit olmuş, 495 personel yaralanmıştır."

"Rasulayn ve Tel Abyad'a dönüşler başladı"

Askeri kaynaklar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Resulayn ve Telabyad'a hayatın normale dönmesi için faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Resulayn ve Telabyad'a dönüşler başladı. TSK tarafından her türlü tedbirin alındığını gören vatandaşlar süratle o bölgelere dönmeye başladılar." dedi.

Silah, mayın ve EYP aramalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan askeri kaynaklar, hayatın normale dönebilmesi ve sivillerin zarar görmemesi için EYP temizliğinin önemine işaret etti.

Türk-Rus ortak devriyesi

Öte yandan, askeri kaynaklar, harekat bölgesindeki ortak devriye faaliyetine ilişkin, "Türk-Rus ortak devriyesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı seviyesinde alınan kararların sahaya uyarlanmasını teknik ve taktik detaylar çerçevesinde Rus muhataplarımızla konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ortak devriyenin harekat bölgesinin doğusunda icra edildiğini anımsatan kaynaklar, "Türk-Rus ortak devriyesi Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra ediliyor. Diğer bölgelerde de yapılacak. Önümüzdeki günlerde bunları planlayarak devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Askeri kaynaklar, ortak devriye ile PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme durumlarının kara ve havadan gözlemleneceğini vurguladı.

"Arzulamadığımız çatışmaların önlenmesi için gerekli koordineler yapılıyor"

Suriye'deki Tel Tamir ve Ayn İsa'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunmadığına işaret eden askeri kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Tel Tamir ve Ayn İsa'da bir faaliyeti yok. Belli çevrelerce bazı dezenformasyonlar yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerini, tarihi yapıları, milli kültürel yapıları hedef almamaktadır." uyarısında bulundu.

Askeri kaynaklar, TSK ile rejim ordusu arasında şu ana kadar sıcak çatışma yaşanmadığının altını çizerek, "Bu konuda, Suriye'deki Rus muhataplarımızla her gün sürekli temas halindeyiz. Arzu etmediğimiz çatışmaların önlenmesi için gerekli bütün koordineler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Suruç'un karşı tarafındaki Aynelarap bölgesinde ve sınır hattında PKK/YPG'ye ait bez parçaları olduğu iddialarına ilişkin askeri kaynaklar, "Bu konuda Cumhurbaşkanımız çok açık ve net talimatını verdi. Başkomutanımız, bu konudaki emrini vermiştir. Eğer böyle bir durum tarafımızdan tespit edilirse gereği yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA