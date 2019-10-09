Barış Pınarı Harekatı başladı - Ceylanpınar Belediyesi'nden uyarı anonsu

09.10.2019 18:54

Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için yapılan anons

Ceylanpınar kent merkezinden görüntü ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için anonslar yapıyor.

Kaynak: AA