Barış Pınarı Harekatı başladı - Ceylanpınar Belediyesi'nden uyarı anonsu
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Barış Pınarı Harekatı başladı - Ceylanpınar Belediyesi'nden uyarı anonsu

Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için yapılan anons Ceylanpınar kent merkezinden görüntü ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının...

09.10.2019 18:54

Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için yapılan anons

Ceylanpınar kent merkezinden görüntü ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar Belediyesi vatandaşları uyarmak için anonslar yapıyor.

Kaynak: AA
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