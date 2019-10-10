Barış Pınarı Harekatı başladı! Barış Pınarı Harekatı nedir, nereleri kapsıyor?

10.10.2019 11:37

Barış Pınarı Harekatı adı verilen, Suriyeli sığınmacıların yeniden ülkelerine dönmelerini sağlayacak operasyon ABD'nin karşı çıkmalarına rağmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter paylaşımıyla operasyonun resmen başladığını duyurdu. Fırat'ın doğusu neresi? Operasyonun amacı ne?

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında "Barış Pınarları" ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı olduğu düşüncesini doğurdu. Açıklamalarında "Barış Pınarları" şeklinde çoğul belirtmesi de, operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret niteliğinde değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.

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HAREKATIN AMACI NE?

Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı; sınır güvenliğini sağlamak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, "Enerji koridoru" adı altında kurulmak istenen "Terör koridoruna" engel olmak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, terör saldırılarını engellemek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki demografik yapıyı bozmasına engel olmak şeklinde sırlanan gerekçeler ışığında başladı.

FIRAT'IN DOĞUSU NERESİ?

Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen olası operasyonda daha önce yaşam alanları olan Halep - Ayn El Arab, Rakka - Tel Abyad ve Tabka, Haseke - Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ve Deyrizor'un kuzey kesimleri harekat kapsamına girecek. Terör örgütleri arasında yaşanan çatışmalarla buralarda yaşayan yaklaşık1.5 milyon Suriyeli göçe zorlandı. Söz konusu bölge toplamda 35 bin metrekarelik alanı içinde barındırıyor.

BARIŞ PINARI HAREKATI HARİTA

Daha önce düzenlene Zeytindalı Harekatı bölgesinden başlayan ve Irak'a kadar olan bölgede sürecek olan operasyona ABD destek vermeyeceğini açıklamış ve orada bulunan askerlerini geri çekmişti. Bölgede yer alan tutuklu IŞID'lilerin ve ailelerinin sorumluluğu ise Türkiye'ye bırakıldı. İşte Barış Pınarı Harekatı haritası:

BARIŞ PINARI HAREKATI NASIL BAŞLADI?

TSK'ya ait F16 savaş uçakları ile operasyona başlandı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekat kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu. Savaş uçakları, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı. Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da imha edildi. Terör örgütü mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor.

Hava operasyonuyla giriş yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla kara harekatı da başladı.