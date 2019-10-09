Barış pınarı harekatı başladı (2)
CANLI YAYIN: Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad Ve Resulayn Vuruluyor! Canlı Aktarıyoruz

Barış pınarı harekatı başladı (2)

TERÖRİSTLER LASTİKLERİ ATEŞE VERDİBarış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile hem Türk savaş uçakları hem de topçu birliklerinin bombardımana tuttuğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kasabasında PKK/PYD' li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi.

09.10.2019 20:55
Barış pınarı harekatı başladı (2)

TERÖRİSTLER LASTİKLERİ ATEŞE VERDİ

Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile hem Türk savaş uçakları hem de topçu birliklerinin bombardımana tuttuğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kasabasında PKK/PYD' li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi. Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan kaçmak için yaktıkları lastiklerin dumanlarının Ceylanpınar'a kadar ulaştığı görüldü.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et