Barış Pınarı Harekatı başladı (2)
Bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Uçaklardan görüntü Sınır bölgesine askeri sevkıyat ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından...
Bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar
Uçaklardan görüntü
Sınır bölgesine askeri sevkıyat ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'dan dumanlar yükseldiği görüldü. (2)