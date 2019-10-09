Barış Pınarı Harekatı başladı (2)

Barış Pınarı Harekatı başladı (2)

Bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Uçaklardan görüntü Sınır bölgesine askeri sevkıyat ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından...

09.10.2019 17:48

Bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar

Uçaklardan görüntü

Sınır bölgesine askeri sevkıyat ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'dan dumanlar yükseldiği görüldü. (2)

Kaynak: AA
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