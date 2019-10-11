Barış Pınarı Harekatı - Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı - Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Asfar Neccar köyündeki SMO mensupları YPG/PKK'lı teröristlerin tünelinden detay Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

11.10.2019 16:35
Barış Pınarı Harekatı - Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Asfar Neccar köyündeki SMO mensupları

YPG/PKK'lı teröristlerin tünelinden detay

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Kaynak: AA
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