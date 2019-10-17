Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı

17.10.2019 18:16

Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.F'nin sosyal medya aracılığıyla Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. B.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA