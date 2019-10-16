Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı

Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

16.10.2019 07:23
Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı

Konya'da sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilen 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.T.'nin sosyal medya aracılığıyla Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığını belirledi. Üniversite öğrencisi Ö.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.