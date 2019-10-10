Barış Pınarı Harekatı - Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor.
10.10.2019 12:33
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor.
Kaynak: AA