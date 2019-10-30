Barış Pınarı Harekâtı - ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırım tasarısını onayladı

30.10.2019 16:10

ABD Temsilciler Meclisi'nde dün gerçekleştirilen ve Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik sert yaptırımların devreye sokulmasını öngören tasarı 403'e karşı 16 oyla kabul edildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekatın ardından Temsilciler Meclisi'ne getirilen tasarıyı Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeler Eliot Engel ile Mike McCaul hazırlamıştı.

Oylama, Temsilciler Meclisi'nin ardından yapıldı.

PACT (Türkiye'nin Çıkardığı Çatışmaya Karşı Yasa - Protect Against Conflict by Turkey Act) adı verilen tasarı kapsamında ir dizi Türk hükümet yetkilisine vize yasağı getirilmesini, Halkbank'a yönelik yaptırımların devreye sokulmasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin mal varlığının incelemeye alınmasını içeriyor.

Tasarının oylanmasından önce söz alan Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Eliot Engel, "Başkan [Donald] Trump, Erdoğan'ı bölgenin istikrarını bozan haince saldırının sorumluluğundan muaf tuttu. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuzeydoğu Suriye'de yaşanan facianın sorumlularıdır. Her ikisinin de hesap vermesi gerekir" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 6 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında ABD, kuzeydoğu Suriye'deki askerlerini bölgeden çekmeye başlamış ve Türkiye de 9 Ekim'de 'PKK uzantısı terörist örgüt' olarak tanımladığı Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Temsilciler Meclisi'nin yaptırım tasarısında neler var?

Bundan sonra ne olacak?

ABD Senatosu'nda da Türkiye'ye yönelik yaptırımların devreye sokulmasını öngören bir yasa tasarısı bulunuyor.

Senato'daki tasarı da Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler tarafından birlikte hazırlanmıştı.

Tasarıyı Senato gündemine taşıyan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham her ne kadar Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günlerde Senato'nun yaptırım paketini hızlı bir şekilde oylayacağını söylese de, Ankara'nın Washington ve Moskova ile ayrı ayrı yaptığı görüşmeler sonucunda Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmasının ardından Senato'daki süreç de hız yitirdi.

22 Ekim'de bir basın açıklaması yapan Graham, Başkan Trump ile görüştüğünü ve Beyaz Saray'ın diplomatik çabalarına fırsat tanıyabilmek adına Senato'daki yaptırım paketini şimdilik askıya aldığını açıklamıştı.

ABD Kongresi'nin her iki kanadının da yaptırım paketlerini onaylaması durumunda bu paketler tek bir yasal düzenlemeye dönüştürülerek ABD Başkanı'nın onayına sunulabilir. Trump'ın düzenlemeyi veto yetkisi bulunuyor.

Ancak paketin Kongre'ye geri gönderilmesi sonrası yapılacak oylamada üçte ikilik çoğunluğun elde edilmesiyle yaptırımlar Trump'a rağmen yasalaşabiliyor.