17.10.2019 12:46

Teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesinin doğu ve güney kırsallarında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında da ilerleyiş sürüyor. Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi.9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için 'Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu duyurdu.

Ordu ayrıca harekat kapsamında Tel Abyad'ın batısında terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğu tespit edilen İnsansız Hava Aracını düşürdü.

(İHA)

Kaynak: İHA