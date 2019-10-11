Barış Pınarı Harekatı: 4 Özgür Suriye Ordusu savaşçısı hayatını kaybetti

11.10.2019 12:21

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde çıkan çatışmada Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı hayatını kaybetti.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve SMO unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle