Barış Pınarı Harekatı: 4 Özgür Suriye Ordusu savaşçısı hayatını kaybetti

Barış Pınarı Harekatı: 4 Özgür Suriye Ordusu savaşçısı hayatını kaybetti

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde çıkan çatışmada Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı hayatını kaybetti.

11.10.2019 12:21
Barış Pınarı Harekatı: 4 Özgür Suriye Ordusu savaşçısı hayatını kaybetti

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde çıkan çatışmada Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı hayatını kaybetti.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve SMO unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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