Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

10.10.2019 13:35

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 2. gününe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatın başladığını açıklamasının ardından terör örgütü PKK mevzilerine bomba yağdırıldı. Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi. Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mardin'in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Resulayn ve Tel Abyad'a dört koldan giren Mehmetçik, Tabatin, Meşrefi, Bir aşık ve Havi köylerinin kontrol altına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay operasyonun önceliğinin sivil halkın zarar görmemesi olduğunu duyurdu. Milli Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, ahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor" bilgisini geçti.

Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Harekat alanının güvenliği ve izolasyonu için Türkiye, Suriye sınırındaki telefon ve elektronik haberleşme sistemini de devre dışı bıraktı. Barış Pınarı'na şimdilik 40 bin personel ve 20 bine yakın Suriyeli asker katılıyor. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı artırılacak. Bölgeye intikal eden Türk güvenlik gücü komando, özel kuvvet, jandarma-polis özel harekat personelinden oluşuyor.

JÖH ve PÖH timleri meskun mahal temizliği için sınırda bekletiliyor. Bölgeye önceden sızan özel kuvvet mensupları yaptıkları işaretlemelerle hava ve kara bombardımanına rehberlik ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, dün saat 22: 30'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA