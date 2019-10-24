24.10.2019 18:50

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan Arap Birliği toplantısına Filistin'in temsilci göndermediğini belirterek, "Ülkemizde bazı çevrelerin hala ısrarla 'Filistin bile İsrail'in yanında yer aldı.' yalanlarını savurarak siyonistlere olan diyet borcunu ödediklerini veya katil, terörist İsrail'e destek çıktıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Arap Birliği'nin Türkiye'yi kınayan bildirisinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Turan, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı yaptığı açıklamaya, Filistin halkının ve devletinin imza atmadığını bildiklerini, ancak başta siyonist çevreler ve onlara payanda olmuş mecraların bunu ısrarla dillendirdiklerini belirtti.

İsrail'in zulmüne 'Dur' diyemeyen ama "İsrail'in iç işlerine neden karışıyorsunuz?" diyenlerin başını çektiği bu güruhun, Barış Pınarı Harekatı'nı kullanarak iki ülke halkı arasında var olan manevi bağı zedelemeye, zayıflatmaya çalıştıklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bizim Filistin ile olan bağımız böyle yalan ve uydurma haberlerle kopacak değildir. İki ülke arasında derin ve sarsılmaz bağları sabote etmeye çalışanları çok iyi biliyoruz. Halkımızı galeyana getirerek, kışkırtıcı ve iftira haberlere gereken cevaplar verilmiştir. Arap Ligi toplantısına imza atmayan Libya, Sudan ve Katar ile birlikte toplantıya temsilci göndermeyen Filistin'e teşekkür ediyoruz.

Filistin'in kendi içindeki sorunlarının farkındayız. Özellikle iş birlikçi Arap rejimlerinin yöneticilerinin Filistin'e uyguladıkları baskılara ve tehditlere rağmen Filistin'in toplantıya temsilci göndermemesini takdir ettik. Konu hakkında gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerekse Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu devletimizin görüşlerini açıkladı.

Durum böyle olmasına rağmen ülkemizde bazı çevrelerin hala ısrarla 'Filistin bile İsrail'in yanında yer aldı.' yalanlarını savurarak siyonistlere olan diyet borcunu ödediklerini veya katil, terörist İsrail'e destek çıktıklarını düşünüyorum."

Türkiye'nin güvenliğinin Filistin'in güvenliği olduğunu vurgulayan Turan, aynı şekilde Filistin'in güvenliğinin de Türkiye'nin güvenliği anlamına geldiğini belirtti.

Turan, Filistin topraklarında İrgun, Haganah ve Stern tedhiş örgütleriyle yapılanların, bugün Suriye'de YPG/PYD/PKK eliyle yapılmak istendiğine dikkati çekerek, "Biz buna izin vermeyeceğiz dedik ve operasyonumuzu başlattık. Operasyona karşı gelen seslere baktığınızda kimlerin oyununun bozulduğunu görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

"Filistin resmi makamları harekat aleyhine herhangi bir açıklamada bulunmadı"

Ayrıca açıklamada Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'nın da değerlendirmeleri yer aldı.

Terörle mücadelede ve diğer konularda her zaman Filistin olarak Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirten Mustafa, iki ülke halkları arasında çok güçlü ve kopmaz bağların bulunduğuna dikkati çekti.

Mustafa, iki ülke arasındaki bu bağı koparmaya, zayıflatmaya çalışanların bunu başaramayacaklarını vurguladı.

Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı devam ederken, 12 Ekim 2019 tarihinde toplandığını ve Filistin'in bu toplantıya üst düzey temsilci göndermediği belirten Mustafa, şunları kaydetti:

"Daha operasyonun ilk gününde Arap Ligi bile toplanmadan sosyal medyada 'Filistin Türkiye'yi kınadı.' şeklinde haberler yayıldı. Bu yalan haberler ve dezenformasyon bizi gerçekten çok üzdü. Bugün, bunun doğru olmadığını sizlere aktarmak ve Filistin'in, halkıyla, devletiyle her zaman, Türkiye ile beraber olduğu ifade etmek için ziyaret ettik.

Filistin, Arap Ligi toplantısı için davet geldiğinde buradan Türkiye için olumsuz bir karar çıkacağını düşünerek oraya devlet başkanı veya dışişleri bakanları düzeyinde bir temsilci göndermeme kararı aldık. Filistin, Arap Ligi tarihinde ilk defa böyle bir uygulamaya gitmiştir. Ayrıca resmi makamlarımız Barış Pınarı Harekatı aleyhine herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunu özellikle Türkiye halkının bilmesini ve dikkate almasını istiyorum."

Ziyarette Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı ve Abdullah Güler'in de yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA