24.10.2019 14:58

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezince, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4 bin 733 kişiye psikososyal destek verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'den bu yana Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in himayesinde 24 saat esasıyla çalışmalarına devam eden İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, vatandaşlara psikososyal destek verdi.

Harekat sırasında can güvenliğinin sağlanması amacıyla bir süreliğine pansiyon ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilen vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanırken, yaşanan olaylardan etkilenen 4 bin 773 kişiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, İl Koordinasyon ve Harekat Merkezine ulaşan veriler doğrultusunda hareket ettiklerini ve faaliyet konularıyla ilgili hizmetleri en hızlı şekilde verdiklerini belirtti.

"Çalışmalarımızı çocuklara yoğunlaştırdık"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında destek verdikleri kişilerin yaralı, şehit veya yaralı yakını, mühimmat düşen ev sakinleri ve ikameti değişenler olduğunu aktaran Bilici, şunları kaydetti:

"Bu gibi durumlardan en fazla etkilenen kişiler çocuklar oldu. Çocukların hayatlarında ilk kez yaşadıkları bu durumun travmaya yol açabileceği gerçeğinden hareketle çalışmalarımızı çocuklara yoğunlaştırdık. Pansiyonlara yerleştirilen çocuklar, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından farklı etkinliklerle rehabilite ediliyor. Ailelere psikososyal destek veriliyor. İhtiyaç tespitleri yapılarak gideriliyor ve geçici sosyal, ekonomik destek veriliyor. Desteklerden faydalanan vatandaşların, devletin her konuda yanlarında olduğu hissiyle kendilerini güvende hissetmeleri de sağlanıyor."

Kaynak: AA