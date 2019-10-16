16.10.2019 14:02

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak helallik için Selim Özer Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehit Çelebi Bozbıyık'ın (27) naaşı, daha sonra Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Hamza Bozbıyık ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA