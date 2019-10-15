Barış Pınarı Harekatı

15.10.2019 16:40

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mesut Çelik'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki babaevine ulaştı.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve askeri yetkililer, şehit Çelik'in Fatih Mahallesi'ndeki babaevine giderek oğullarının şehit olduğu haberini aileye verdi.

Şehadet haberi üzerine babaevine Türk bayrakları asıldı.

Çok sayıda aile yakını da şehidin babaevine geldi.

Kaynak: AA