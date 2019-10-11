11.10.2019 15:22

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdiğini bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada TSK'nin, Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu temizlemek için Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatıldığını belirtti.

Kalplerinin ve dualarının Mehmetçiklerle olduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Rabbim, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Sefer bizden, zafer Allah"tan." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA