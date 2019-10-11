11.10.2019 11:36

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platform Başkanlığı yayımladığı bildiri ile destek verdi.

Platform Başkanı Muhsin Görgülügil imzası taşıyan açıklamada başlatılan operasyonun ülke sınırlarımızın güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya dönük bir harekat olduğunun aşikar olduğuna vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Millet iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçmişte gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi bugün de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu olarak destekliyoruz.

Bu harekatın maksadı ülkemize karşı terörist saldırıları ortadan kaldırmak, silah gücünü kullanarak ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan insanlara güvenli bölge oluşturmak ve yurtlarına dönmelerini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır.

Bağımsızlığımıza kasteden, sınır güvenliğimizi tehdit eden bu terör örgütleriyle mücadele uluslararası hukuka ve evrensel değerlere uygun etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu olarak bu barış harekatının zafere ulaşmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz."

Kaynak: AA