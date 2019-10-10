10.10.2019 14:02

Trabzon'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek için mehteran ekibi konser verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek isteyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran ekibi, Uzunsokak'dan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehteran takımı, yaklaşık 1 saatlik konser verdi.

Çevredeki vatandaşların beğenisini toplayan konsere, yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Bu arada, Trabzon Ticaret Borsası tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör yuvalarına karşı başlatılan harekatın yüreklere su serptiği belirtildi.

Kadim coğrafyada barışın ve huzurun temini için yine millete görev düştüğüne işaret edilen açıklamada, "Yüreklerimizdeki bu su, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye Cumhuriyeti devletinin koyduğu hedeflere ulaşıncaya kadar askerlerimizin ayaklarına taş değmeden tamamlanacağına inancımızla daha da artacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA