Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Barış Pınarı Harekat bölgesinde halka yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Barış Pınarı Harekat bölgesinde halka yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Barış Pınarı Harekat bölgesinde halkın içinde bulunduğu olumsuz durumdan çıkartılması, Türk milletinin her zaman masum insanların yanında hissettirilmesi, geleceğe yönelik Barış ve kardeşlik bağlarının oluşturulması maksadıyla Kirbat Al Faras, Salihiyah, Kadirah ve Hirbit El Benet Meskun mahalle ve köylerinde, tüm dünyaya örnek yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli
Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli
Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli
Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli
Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli
Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli
Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Prens Harry Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ecem Güzel Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ceyhun Gülselam
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barış Pınarı Harekat Bölgesine Mehmetçikten yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 08:17:43. #1.15#

title