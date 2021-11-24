Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan binbaşı son yolculuğa uğurlandı

ANKARA (İHA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli 40 yaşındaki Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilmişti. Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Yıldırım'ın cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan baba evine getirildi. Şehit Piyade Binbaşı Yıldırım cenazesi, ikindi namazı müteakip Elmadağ Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı. Suriye'ye görevlendirilen şehit Yıldırım'ın, ailesi ile yılda 2 kez görüşebildiği öğrenildi. Babası üç yıl önce vefat eden Yıldırım'ın cenazesi törenle mezarlığa götürüldüğü esnada, eşi Semra Yıldırım, Annesi Fatma Yıldırım, 12 yaşındaki oğlu Egemen ve 8 yaşındaki kızı Azra gözyaşı döktü.

(Mustafa Cenik - Bayram Türüdü/ İHA)